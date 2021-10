Milano, la Polfer arresta in stazione 32enne ricercato per rapina

Era ricercato per i reati di rapina e lesioni aggravate, per cui deve scontare un anno e due mesi di reclusione, e la Polizia lo ha identificato e arrestato in una stazione ferroviaria a Vittuone, nel Milanese. L'uomo, un cittadino moldavo di 32 anni, è stato notato dagli agenti mentre si aggirava per la stazione con un atteggiamento sospetto e hanno quindi deciso di identificarlo. A carico del 32enne è emerso l'ordine di carcerazione emesso nel 2014 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in quanto doveva scontare una pena di 1 anno, 2 mesi e 27 giorni di reclusione per i reati di rapina e lesioni aggravate. L'uomo è stato condotto nel carcere di San Vittore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 13:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA