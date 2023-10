di Elena Fausta Gadeschi

Marcia (rosa) per la ricerca. Domenica arriva la decima edizione di PittaRosso Pink Parade, camminata non competitiva di 5 km a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi da 20 anni impegnata nella prevenzione contro il tumore al seno. L’iniziativa punta a raccogliere fondi e a sensibilizzare sempre più donne. «La prevenzione ci può salvare la vita», spiega Paolo Veronesi, presidente della Fondazione. Nel 2021 l’adesione agli screening mammografici è stata del 56% con 2 milioni di esami e una diagnosi di 10mila tumori in fase iniziale. Potrebbero essere il doppio». «La diagnosi può essere un momento molto faticoso, ma prendersi cura l’uno dell’altra è un percorso che possiamo affrontare insieme», aggiunge la vicesindaca Anna Scavuzzo. Si parte da via Malta (Arco della Pace) e passando per Brera si arriva in piazza Duomo. Sabato e domenica è allestito il villaggio al Parco Sempione, dove ci si può iscrivere. I fondi si raccolgono anche sul sito pittarossopinkparade.it. Da oggi all’8 ottobre in alcune piazze gli specialisti del Cdi sono disponibili per visite senologiche Prenotazioni allo 02 48317300.

