Pittarosso Pink Parade, domenica a milano torna la corsa in rosa per aiutare la ricerca

«Corri, cammina, muoviti per la ricerca». È lo slogan della Pittarosso Pink Parade, la corsa rosa per le donne, che torna domenica 3 ottobre. Tutti all’aria aperta per stare bene e per aiutare la Fondazione Umberto Veronesi nella ricerca contro i tumori femminili.

La camminata di cinque km, a numero chiuso, ha 3 turni di partenza (da piazza del Cannone), dalle 10 alle 11 a seconda del numero pettorale. Il percorso si snoda attorno al Castello, all'Arena civica e in Triennale È necessario avere il Green pass. Iscrizioni nei negozi PittaRosso o su pittarossopinkparade.it (15 o 20 euro).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 13:12

