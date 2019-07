Milano, torna a colpire il "piromane di Maciachini": 15 le auto bruciate finora

Lunedì 29 Luglio 2019, 20:25

Torna in azione il. In questo modo è stato infatti, senza troppa fantasia, ribattezzato dai cittadini milanesi il criminale più ricercato del momento che, da diversi giorni, si "diverte" ad incendiare le auto di poveri ed impotenti cittadini.durante la notte tra domenica e lunedì 29 luglio.tra lunedì e martedì 23 e la stessa via De Conti due notti prima. Sono queste, tutte racchiuse in pochi chilometri, le zone prese di mira dal piromane.Con l'ultimo atto, che ha portato all'incendio di tre automobili, il totale delle auto incendiate sale a quindici in poco più di una settimana. La rabbia dei cittadini del quartiere delsi sfoga ovunque, dai social ai bar della zona e sono già in molti, per paura, ad iniziare a pensare a dei parcheggi alternativi e più distanti dall'area per le loro vetture.L'identità del responsabile è ancora oggetto d'indagine da parte delle forze dell'ordine. Nel frattempo la polizia segue il caso, con molta attenzione alle segnalazioni di passanti e abitanti del posto.