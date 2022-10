Milano, sabato in piazza Duomo tutti al Villaggio dello Sport a conoscere i campioni

Sabato in piazza Duomo apre il Villaggio dello Sport. È la tappa finale del Road Show di Sport e Salute spa, carovana che da giugno gira l’Italia. Dalle 10 apre il Villaggio per i bambini e per gli adulti; a fare gli onori di casa tante leggende italiane come, tra gli altri, la sciatrice Manuela Di Centa, il ginnasta Jury Chechi, la mezzofondista Gabriella Dorio, il nuotatore Massimiliano Rosolino e il canoista Antonio Rossi. Con loro si potranno conoscere varie discipline e cimentarsi in qualche prova. Intervengono Vito Cozzoli, ad Sport e Salute, Vito Cozzoli, Martina Riva, assessora allo Sport e tanti altri. Il Villaggio è gratuito e resta aperto fino alle 18.

