Milano, ambientalisti imbrattano il monumento in piazza Duomo: tre denunce

di Simona Romanò

Secchiate di vernice gialla, lavabile, a imbrattare il monumento equestre di Vittorio Emanuele II, in piazza Duomo. È l’ultimo blitz degli eco-attivisti di Ultima Generazione, ieri mattina, che hanno puntato a uno dei monumenti simbolici di Milano, nel cuore della città, per la loro protesta «sul cambiamento climatico».

Tre i denunciati che hanno scavalcato le transenne di protezione della statua e vi si sono arrampicati, poi, sono stati portati via di peso dai carabinieri e denunciati per «imbrattamento di beni culturali»: due attivisti, un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 23, già conosciuta per simili gesti, oltre a una giornalista 31enne di Brescia, cui è contestato anche il mancato rispetto del foglio di via Milano (stava effettuando riprese video, da pubblicare sui social). I militari hanno anche sequestrato due estintori, lo striscione esposto e i volantini propagandistici.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Marzo 2023, 06:40

