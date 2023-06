Milano, stasera la Filarmonica della Scala con Chailly sotto la Madonnina con le grandi arie della musica italiana

di Paola Pastorini

Tutto è pronto. La bacchetta posata sul leggio. Sedie in fila per le autorità. Palco concluso. Anche il tempo promette bene. Il Concerto per Milano tra poche ore avrà inizio. Alle 21.30 la Filarmonica della Scala torna in piazza Duomo per l’appuntamento dedicato alla città, giunto quest’anno all’undicesima edizione, a ingresso libero. Sul podio il direttore principale Riccardo Chailly, affiancato dalla star Juan Diego Flórez, il tenore peruviano campione di bis. Il concerto anticipa la data dal consueto sabato a oggi per evitare interferenze con la finale di Champions che si gioca sabato a Istanbul e che vede impegnato l’Inter contro il Manchester City, ma al Meazza ci sarà un maxischermo per un tifo casalingo.

IL PROGRAMMA

Il programma è un omaggio ai grandi operisti italiani con sinfonie e arie famose, tra le più applaudite. Si comincia con la Sinfonia da La Cenerentola di Rossini, seguita dall’aria «Sì, ritrovarla io giuro».

LA PIAZZA

La piazza del Duomo può contenere circa 20mila persone e ci si aspetta il tutto esaurito. Il concerto comincia alle 21.30 e per trovare posto (in piedi) è come sempre consigliabile arrivare qualche ora prima.

I MEZZI PUBBLICI

Dalle 18 in poi chiuse le stazioni M1 e M3 Duomo, su disposizione della Questura. Atm ricorda che per raggiungere la piazza si può scendere a Cordusio o a San Babila (con la linea 1) o a Montenapoleone o Missori con la 3.

LA DIRETTA RAI

La Rai offre la diretta dalle 21.15 su Rai 5. Regia tv di Stefania Grimaldi.

