Milano, mobilitazione per salvare il glicine di piazza Baiamonti

di Simona Romanò

Una petizione sulla piattaforma Change.org, che si avvicina alle 50mila firme (40.135). Presidi degli ambientalisti. Una mozione in consiglio comunale di approvata all’unanimità. È la mobilitazione per salvare l’immenso e profumatissimo glicine del circolo degli Ex Combattenti di piazza Baiamonti, che ha 70 anni di vita, e i maestosi tigli pluridecennali dalle motoseghe: potrebbero essere abbattuti per far posto alla seconda piramide di vetro, la gemellina in scala ridotta di quella di Microsoft e della Fondazione Feltrinelli in viale Pasubio, che sarà sede del futuro museo nazionale della Resistenza. Gli abitanti del quartiere Sarpi-Garibaldi, l’associazione Giardini in transito, il gestore dei locali del circolo, Nunzio Taccardi, e i verdi capeggiati dal capogruppo di Europa Verde, Carlo Monguzzi, hanno intrapreso una vera battaglia e chiedono al Comune di intervenire, perché il progetto deve «preservare la natura urbana esistente». Anche un nespolo e altri alberi che sono parte integrante del paesaggio del quartiere e del giardino comunitario dedicato a Lea Garofalo potrebbero essere sacrificati. Il tempo stringe, infatti, l’area dovrà essere consegnata, così da iniziare i lavori, ai primi di maggio. Palazzo Marino ha chiesto ulteriori verifiche per verificare la possibilità di poter salvare la vegetazione. Ieri si è svolta una riunione alla quale hanno partecipato i rappresentanti dei Giardini in transito, gli assessori Elena Grandi (Ambiente) e Giancarlo Tancredi (Rigenerazione Urbana). Per i promotori della petizione, «non si tratta di stravolgere un progetto, già in fase esecutiva, ma di modificarlo il tanto che basta, su alcuni locali al piano interrato per conservare le piante coinvolte», ed evitare il «delitto ecologico». Una richiesta sostenuta anche da Legambiente, preoccupata soprattutto per il glicine monumentale piantato nei primi decenni del secolo scorso, che si estende per 300 metri quadrati.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Aprile 2023, 06:45

