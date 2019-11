Milano: al via il piano freddo per i senza fissa dimora

In vista della diminuzione delle temperature e dell'approssimarsi dell'inverno, il comune di Milano attiverà da domani le misure del "piano freddo" che, fino a fine marzo, prevede il potenziamento dei posti letto normalmente a disposizione nei Centri per le persone adulte senza dimora.

Già da domani dunque, verrà ampliato l'orario di apertura del Casc, Centro Aiuto Stazione Centrale, che da quest'anno accoglierà le persone nel nuovo spazio di via Sammartini 120 e che rimarrà aperto dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 21 dal lunedì al venerdì e dalle 12 alle 21 il sabato, la domenica e nei festivi.

Negli stessi orari, chiamando al numero 02 884 47647 si potranno richiedere informazioni sui servizi, le strutture residenziali, le Unità Mobili, i Centri Diurni, le mense e le docce pubbliche. Il personale di via Sammartini 120 sarà anche potenziato con l'inserimento di figure professionali con competenze specifiche: psicologi, mediatori linguistici, assistenti sociali, educatori, consulenti legali.

All'esterno del Centro aiuto sarà attivo il camper dei Medici volontari italiani e il nuovo camper dell'associazione «Stop TB» che, in collaborazione con Ats, effettueranno gli screening sanitari prima dell'ingresso nelle strutture.

