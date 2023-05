Milano, dal Castello all'Ippodromo: è tempo di Piano City

di Ferruccio Gattuso

Un tasto per ogni angolo della città, una nota per ogni luogo: Milano apre finalmente le porte alla XII edizione di Piano City, in cartellone da venerdì a domenica sui palchi istituzionali e “inventati” in città, dai Musei civici come la Galleria d’Arte Moderna alle biblioteche, fino al Cimitero Monumentale o la Rotonda della Besana, piazza Gae Aulenti, il Trivulzio, l’ex Macello. Senza dimenticare l’Ippodromo e il Castello Sforzesco.

Due anteprime. Ieri Mika al Castello, oggi all’Anfiteatro del Liberty tocca a due figli d’arte in duetto: Frida Bollani e Paolo Jannacci.

Le mille tastiere che spunteranno – affidate a professionisti e star ma anche a studenti e perfino dilettanti di livello: oltre 300 musicisti, per 250 concerti in 140 luoghi - si muoveranno su tutti gli spartiti possibili, dalla musica classica al jazz, dall’elettronica al pop e, tra gli avamposti di musica riconquistati, tornano gli appartamenti: dopo le restrizioni inevitabili della pandemia, sarà di nuovo tempo di house concert e di cortili privati.

Il via di Piano City (direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini) è per domani sul main stage della Gam con un doppio evento: alle 21 il geniale compositore e polistrumentista belga Wim Mertens con un repertorio tra minimalismo e avanguardia e, a seguire, un evento tra parole e musica, protagonisti lo scrittore Alessandro Baricco e il pianista Stefano Bollani con Il Duello. È il best seller di Baricco Novecento che rivive tra pagina recitata e brani tratti dal repertorio del leggendario pianista jazz Jelly Roll Morton.

Dal 19 al 21 maggio. Sedi e oradi diverse. Ingresso libero o gratuito con prenotazione. Info e programma www.pianocitymilano.it.

