Milano piange Giancarlo Majorino: il poeta morto a 93 anni

La letteratura italiana e la città di Milano piangono Giancarlo Majorino. Lo scrittore e poeta, tra i massimi esponenti della sperimentazione plurilinguistica, è morto questa mattina a 93 anni.

A darne notizia è la Casa della poesia di Milano, che aveva fondato e di cui era presidente. Giancarlo Majorino fu scrittore, poeta, critico letterario e insegnante. Fu anche insignito dell'Ambrogino d'Oro nel 2007 e da tempo viveva più appartato ma nonostante l'età avanzata non aveva mai smesso di scrivere libri o immaginare progetti. «La sua - si legge nella nota - è stata una vita intensa e piena, i cui aneddoti rimarranno patrimonio prezioso per gli amici, e di vite ne ha vissute probabilmente molte più di una, nella moltiplicazione delle letture e delle scritture. Lascia tuttavia un vuoto, anche come simbolo di una poesia che fino all'ultimo verso non ha smesso di sperimentare e di misurarsi con il mondo, immersa nelle cose e nella vita».

Morto Giancarlo Majorino, chi era il poeta milanese

Nato a Milano il 7 aprile 1928, dopo la laurea in giurisprudenza, Giancarlo Majorino si dedica subito alla poesia. È del 1959 la prima opera 'La capitale del Nord', seguita, nel 1963, da un gruppo di poesie uscite sulla rivista 'Il Menabò'. Nello stesso anno vince il concorso di filosofia e lascia il posto in banca per insegnare nei licei e lasciando. Dopo un anno a Crema, insegna prima al Liceo Einstein e poi all'Ottavo Liceo Scientifico.

Nel 1990 diventa docente presso Naba - Nuova Accademia di Belle Arti di Milano e successivamente pubblica vari libri di poesia, partecipando a numerosi incontri in Italia e all'estero. Tra i suoi versi più importanti, il poema iniziato nel 1969 e pubblicato nel 2008 'Viaggio nella presenza del tempò. Le sue opere sono state tradotte in diverse lingue e apparse su riviste italiane e internazionali. Tra i lavori più importanti si ricordano 'Lotte secondarie' (1967), 'Equilibrio in pezzi' (1971), 'Ricerche erotiche' (1986), 'Tetrallegro' (1995) e 'Slogan profondi' (2018).

Giancarlo Majorino era anche zio di Pierfrancesco, ex assessore alle politiche sociali di Milano ed ora eurodeputato.

Morto Giancarlo Majorino, Sala: «La sua arte, la nostra storia»

«Questa mattina ci ha lasciato Giancarlo Majorino, poeta, cantore della Milano industriale, delle sue contraddizioni e delle lotte sociali del Novecento. Fondatore e presidente della Casa della Poesia di Milano e Ambrogino d'Oro, la sua arte è storia della nostra città». Così su Facebook, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ricordando Giancarlo Majorino, scomparso oggi a Milano all'età di 93 anni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Maggio 2021, 19:05

