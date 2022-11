Milano, la Pfm al Lirico per festeggiare 50 anni di carriera

Finalmente la Premiata Forneria Marconi riesce a festeggiare i 50 anni di carriera a Milano, dopo lo stop dovuto al Covid. Domani e dopo al Teatro Lirico la banda, pioniera del rock progressivo italiano, mette sul piatto i suoi pezzi da novanta. Dal primo album "Storia di un minuto" a "Ho sognato pecore elettriche", senza dimenticare la lunga collaborazione con Fabrizio De André. «Il segreto di Pfm per andare sempre avanti è quello di non guardarsi mai indietro... Non siamo come i calciatori, che sentono il peso dell’età. Con la musica ci si può continuare a divertire sempre, senza ripetersi mai», ha spiegato Franz Di Cioccio.

Il 22 e 23 novembre. Via Larga, 14. Ore 21. Sold out.

