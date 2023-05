Milano, domenica al Forum Peter Gabriel, il re del progressive rock

di Ferruccio Gattuso

Domenica al Forum di Assago, domani all’Arena di Verona domani. Sono le due date italiane di Peter Gabriel, re del progressive rock. L’artista britannico, 73 anni, che impose le sue leggi negli anni Settanta, gigante del rock contemporaneo, è atteso ad Assago per un concerto che farà astuto slalom tra i brani del nuovo album in uscita i/o, a cominciare dal singolo fresco di stampa Four Kinds Of Horses, e i classici del suo periodo da frontman dei Genesis. Senza dimenticare quelli realizzati da solista, dai funky potenti come Sledgehammer e Shock The Monkey all’ipnotica Digging In The Dirt. Artista poliedrico e sempre aperto alle sonorità di tutto il mondo (dalla world music all’elettronica), Gabriel è stato capace, negli anni, di entusiasmare fan di ieri e di oggi con una ricerca musicale unica nel panorama internazionale.

Il ritorno in Italia, per Peter Gabriel, è sempre speciale: «Non dimentico mai – ha spesso detto – che quando come Genesis nel Regno Unito faticavamo a trovare date, i manager ci spedivano in Italia, tra i primi Paesi a scoprirci e apprezzarci. Suonavamo ovunque». La musica “italiana”, per Peter Gabriel, non è cambiata.

