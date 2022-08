Milano, perde i documenti, va dagli agenti per ritirarli ma viene arrestato

Si è presentato agli uffici della Polfer di Milano Lambrate per la restituzione di alcuni documenti smarriti, ma alla fine è stato arrestato. E' quanto successo ad un 45enne: al momento della riconsegna dei documenti è emerso che su di lui pendeva un provvedimento di cattura per una condanna per spaccio di stupefacenti e doveva scontare 8 mesi e 23 giorni di reclusione.

L'episodio risale a ieri quando la Polizia Ferroviaria di Milano ha arrestato il 45enne, un cittadino italiano destinatario di un ordine esecuzione per la carcerazione. Subito dopo l'arresto, l'uomo è stato portato presso la casa circondariale di San Vittore.

