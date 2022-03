Cade mentre guida la moto del padre, Leonardo muore a 16 anni

Caduta fatale. È morto Leonardo Gessaga, il sedicenne di Cermenate (Como), caduto sabato sera dalla moto del padre, una Honda 250 da «enduro» che non avrebbe nemmeno potuto guidare perché non aveva la patente. Dopo l'incidente, il ragazzo è stato trasportato in elisoccorso al Niguarda, é morto dopo poco più di 24 ore per un grave trauma cranico.

Leonardo Gessaga, poco dopo le 19.00 di sabato, si trovava in sella alla motocicletta nell’area dell’ex campo base ricavato per il cantiere dell’autostrada Pedemontana, nel Comune di Lazzate, in provincia di Monza. Secondo una prima ricostruzione, il sedicenne avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro una barriera di cemento adiacente a una cancellata che delimita la zona dell’autostrada, riportando un trauma cranico che purtroppo gli è risultato fatale. Come riporta il Corriere, sembra che per evitare l’impatto Leonardo abbia provato, all’ultimo istante, a lanciarsi dalla moto. In corso, gli accertamenti del caso, a partire dalla ricerca di testimoni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Marzo 2022, 15:59

