Milano, pensionata 66enne dà fuoco alla finestra dell'appartamento e all'auto della sua vicina

Arrestata una pensionata 66enne italiana che, nelle prime ore di giovedì 26 agosto, ha dato fuoco alla finestra dell'appartamento e all'auto della sua vicina, in via Friuli, zona sud est di Milano. Ad inchiodarla, una tanica di cherosene, fiammiferi 'Diavolina', garze e farmaci per le ustioni.

Intorno alle 6.10 del mattino, la 66enne ha incendiato l'auto e la finestra dell'abitazione al primo piano, della vicina, una 73enne che è anche consigliera di condominio. L'incendio ha provocato danni alla facciata del palazzo e ad altri due veicoli parcheggiati a fianco a quello della vittima, nel cortile condominiale. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. All'origine del suo gesto potrebbero esserci dissidi condominiali, anche se le indagini sono ancora in corso.

I vigili del fuoco, mentre spegnevano il rogo, hanno trovato il liquido infiammabile e l'accendigas usati per appiccare il fuoco. Nella casa della donna sono stati rinvenuti anche il cherosene (nel suo box auto), i fiammiferi, oltre a tracce di liquido infiammabile e medicine per le ustioni che aveva acquistato subito dopo l'incendio. Utili per riconoscerla, anche le immagini registrate dalle telecamere della zona, che l'hanno ripresa con un giubbino molto simile a quello ritrovato nella sua abitazione e dal forte odore di cherosene.

La donna, inoltre, ha riportato diverse ustioni sulla gamba destra, medicate e refertate sul posto dai sanitari del 118. Il materiale trovato e il garage sono stati sequestrati in attesa di effettuare ulteriori accertamenti tecnici.

