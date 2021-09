Milano, pensionato di 88 anni muore carbonizzato nell’incendio della sua abitazione

Un pensionato di 88enne ha perso la vita a Nova Milanese, a 16 chilometri da Milano città, nel drammatico incendio che è divampato stamattina nel suo appartamento. L’allarme è scattato verso le otto quando si è alzata una colonna di fumo e le fiamme hanno avvolto lo stabile.

Le fiamme, secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, sono partite dal piano inferiore dell’abitazione dell’uomo, si sono estese anche a quello superiore, dove il pensionato aveva cercato riparo invano, bruciando la scala in legno che collegava i due livelli.

Ancora da accertare le cause del rogo. Sul posto sono arrivati in breve tempo mezzi dei vigili del fuoco da Monza, Bovisio, e Desio, ma per il pensionato, che viveva da solo, era già troppo tardi. Evacuata per precauzione una famiglia che viveva al piano superiore. Sulla tragedia indagano i carabinieri della compagnia di Desio

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Settembre 2021, 16:40

