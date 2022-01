Milano, pedone investito da un'anziana: è gravissimo. Ricoverati in ospedale anche la donna e il marito

Dramma a Milano, dove un pedone è stato investito da un'auto ed è ora ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio, in via Basilea.

Alla guida dell'auto c'era una donna di 83 anni, che si è fermata e ha tentato di soccorrere l'uomo investito ma è stata colta da infarto. Accanto all'anziana c'era il marito, che ha riportato la frattura di un femore. I due anziani coniugi sono stati trasportati al San Carlo. Il pedone investito, ora ricoverato al Policlinico, ha riportato invece un trauma cranico e al bacino.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Gennaio 2022, 22:16

