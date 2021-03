Milano choc, l'insospettabile dipendente comunale indagato per pedofilia: la vittima contatta su Instagram

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo a carico di un 66enne dipendente di un Comune della provincia di Milano, per adescamento nei confronti di una bambina di dieci anni. Il 66 enne, a quanto emerso, ha precedenti specifici. La vicenda, ricostruita in un servizio della trasmissione tv 'Le Iene', andata in onda ieri sera, avrebbe avuto inizio nelle scorse settimane scorse al confine tra Lombardia e Piemonte. L'uomo, dopo aver contattato su Instagram la bambina sarebbe poi passato a chiederle il contatto diretto del telefonino. Non sapendo che, invece della bambina, al telefono rispondeva l'inviata della trasmissione, l'uomo ha cominciato con esplicite avance sessuali, proseguite per settimane. Messaggi e contenuti degli scambi tra il 66enne e la minore sono stati consegnati dalla trasmissione televisiva alle forze dell'ordine, e sono ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.

«La notizia ha sconvolto tutti, le aberranti accuse non lasciano indifferenti e proprio per questo è necessario rispettare e tutelare il lavoro della Magistratura». Sono le parole del Sindaco del Comune del milanese dove lavora il 66 enne denunciato per aver tentato di adescare una bambina di 10 anni su Instagram, inviandole messaggi dal contenuto sessualmente esplicito per diverse settimane, vicenda raccontata ieri dalla trasmissione TV «Le Iene». «L'Amministrazione Comunale era all'oscuro del contenuto dell'indagine» ha proseguito il primo cittadino, «il dipendente coinvolto da oggi è interdetto dal servizio in via cautelare in attesa di definire il procedimento disciplinare in corso».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Marzo 2021, 15:36

