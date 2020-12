Milano, paura in strada; fuga di gas e palazzo evacuato

Momenti di allarme, questa mattina, nella periferia Est di Milano, per una fuga di gas stradale che ha costretto i vigili del fuoco a far evacuare un palazzo. Nessuno risulta ferito. È accaduto intorno alle 9.30 in via Negroli, dove sono intervenuti la Polizia Locale e il 118 in prevenzione: proprio a causa del freddo, infatti, e del pericolo di ipotermia per delle persone anziane presenti tra gli evacuati, i soccorritori hanno chiesto in ausilio un autobus dell'Atm per ospitare gli sfollati. Secondo quanto spiegato dai Vdf il problema tecnico dovrebbe trovarsi in strada ma il gas si era diffuso nel palazzo. Sul posto anche i tecnici di A2A.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Dicembre 2020, 11:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA