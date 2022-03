Milano, autobus si schianta contro le auto e finisce sul marciapiede: 4 feriti

Un autobus si è schiantato contro alcune auto in piena notte. Questo è quanto è successo attorno alle 1:30 di mattina di martedì 8 marzo, in via Quaranta a Milano. Un autobus Atm si è scontrato, per cause ancora da accertare, contro alcune auto e a farne le spese sono state 4 persone rimaste ferite nello scontro.

L'episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno all'1.30, all'altezza del civico 41. Secondo la prima ricostruzione, sembra che l'autobus abbia urtato prima una vettura che forse non aveva rispettato una precedenza e poi altre auto parcheggiate, il tutto mentre stava procedendo verso via Marco d'Agrate: dopo l'impatto il bus è finito sul marciapiede e ha sfondato la recinzione di una ditta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, gli agenti della polizia locale e quattro mezzi di soccorso del 118, tra cui tre ambulanze. Fortunatamente nessuno risulta essersi ferito in modo grave. Quattro le persone coinvolte, di età compresa tra i 22 e i 49 anni: sono state tutte trasportate in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli e alla clinica Città studi.

Gli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi, avranno il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e capire per quale motivo il conducente dell'autobus, un mezzo della linea 95, abbia perso il controllo del bus.

L'ipotesi più accreditata è che l'autista non abbia commesso nessuna manovra azzardata e, dunque, non abbia colpe, mentre la posizione dell'automobilista alla guida di una delle auto coinvolte nel sinistro è adesso al vaglio delle forze dell'ordine.

