Milano, passante ko: riparato il guasto. E Trenord aumenta le corse

di Paola Pastorini

Passante ko, le soluzioni ai guasti sono state trovate. Resta il disagio per i pendolari, che potrebbe durare ancora giorni e giorni e per far fronte al quale Trenord da oggi potenzia le corse aggiungendone 23. La risposta alla rovinosa usura delle ruote, che venivano limate all’inverosimile, è arrivata nei giorni scorsi: la causa sarebbe il malfunzionamento dell’impianto ingrassatore dei binari tra Dateo e Porta Vittoria, riparato.

Adesso il Dipartimento Ambiente, salute, sicurezza, lavoro della Procura, guidato dall’aggiunto Tiziana Siciliano (che ha aperto un’inchiesta, al momento a carico di ignoti, con ipotesi di reato di «pericolo di disastro ferroviario»), ha autorizzato le “prove di stress” per capire se la riparazione “regge”. Da oggi nel tratto urbano del Passante si avviano gli accertamenti. In particolare, consisteranno nella verificare le «variazioni geometriche» dei binari sotto sequestro (verranno rimossi i sigilli) con ripetute corse di prova tramite treni dedicati. Intanto, resta il servizio ridotto. Per dribblarlo da oggi Trenord ha potenziato l’offerta nelle ore di punta su tre linee suburbane il cui servizio è stato rimodulato. Complessivamente, come spiega la società che gestisce il servizio ferroviario regionale, rispetto alla settimana precedente sono introdotte ulteriori 23 corse sulle linee S6 Novara-Milano-Pioltello/Treviglio; S1 Lodi-Saronno; S13 Pavia-Milano Bovisa. Intanto, restano in vigore fino a nuova comunicazione le modifiche alla circolazione che interessano anche le linee S5 Varese-Milano-Treviglio e S2 Milano Rogoredo-Mariano Comense. Inoltre, da oggi i passeggeri Trenord in possesso di un abbonamento settimanale, mensile o annuale «solo treno» per le tratte che comprendono il Passante di Milano possono viaggiare senza ulteriori costi su alcuni servizi Atm in corrispondenza di 11 stazioni di interscambio nella città.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Agosto 2022, 09:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA