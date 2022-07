Milano, caso Passante, la Procura sequestra le ruote usurate di alcuni treni

Perché le “ruote” di alcuni treni del Passante si sono usurate tanto da determinare la scelta di bloccare alcune stazioni? Per rispondere al quesito la Procura, nell’ambito delle indagini svolte dal Dipartimento Ambiente guidato dall’aggiunto Tiziana Siciliano (ipotesi di reato, pericolo di disastro ferroviario) con al centro i problemi tra le fermate di Dateo e di Porta Vittoria, ha sequestrato le ruote usurate di alcuni treni Trenord che sono in attesa di manutenzione, per svolgere accertamenti. La Polizia scientifica ha effettuato rilievi fotografici e ha prelevato polvere di ferro che potrebbe essere il residuo dell’usura delle ruote, oltre a grasso lubrificante di solito applicato sulla parte laterale delle rotaie. Per i tecnici di Trenord, come già emerso, i problemi alle ruote sarebbero da attribuire ad anomalie riscontrate in quel tratto di rotaie delle linee suburbane che presenterebbe usura e frastagliature. Mentre Rfi, dal canto suo, ha escluso che quei binari abbiano anomalie. A quanto si è saputo, poi, Trenord per accelerare i tempi si è resa disponibile a farsi carico dei costi degli accertamenti, tra cui l’imminente scansione 3D dei binari, anche se l’analisi dei rilievi tecnici richiederà settimane. Martedì è stato impiegato un treno diagnostico che non avrebbe rilevato difetti né geometrici né di marcia. In ogni caso, il sequestro riguarda un tratto di circa 200 metri e due binari su quattro (gli altri sono aperti al transito). Sono 40 i mezzi in attesa di manutenzione mentre otto treni sono stati rimessi in circolazione sulla rete, ma su altre tratte regionali.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Luglio 2022, 06:20

