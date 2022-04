Milano, i party più cool del weekend di venerdì 29 e sabato 30 aprile

Un fine settimana ricco di tante serate per gli amanti della nightlife meneghina.

Tra gli eventi di venerdì 29 aprile spicca il party We are Nomads, in una location fuori dagli schemi. Una one-night firmata Giardino Dei Visionari che trasforma per una notte l'Ex deposito Aerei di via Valtellina in un tempio musicale e spirituale dove, dalle 22 alle 4 di mattina, i 300 ospiti che si registreranno qui potranno intraprendere un viaggio onirico tra sonorità mistiche ed elettronica sperimentale a cura di Restless, Etna e un misterioso special guest. La serata con ingresso a 11€ prevede una cerimonia di apertura, angoli dove farsi dipingere il viso come simbolo di unione, farsi leggere il tema natale o i tarocchi con aromaterapia.

Sempre venerdì, da segnare in agenda il Fluo Full Moon party all'Alcatraz, tra gadget e trucchi fluo per brillare sotto le lampade wood e scatenarsi nelle tre sale del locale; l’opening party della serata house e techno Eclectic all'Hashtag club con special guest in console Federico Grazzini del Cocoricò e i djset di tre grandi nomi del clubbing internazionale: il duo tedesco Âme della label Innervisions al Volt, lo spagnolo Marc Maya (Elrow) al Teatro Principe e Jon Hopkins, maestro dell’elettronica industrial britannica ai Magazzini Generali.

Tra gli eventi di sabato da segnalare: l’attesa riapertura del Bobino Milano che cambia sede e si trasferisce nella struttura della Stazione di Porta Genova con special guest i Datura; il ritorno della serata indie Karmadrome alla Canottieri San Cristoforo e la special night di Le Cannibale al Superlove con il djset dell’enigmatico Dj Protein (quello della superhit "Say My Name") per la presentazione del suo nuovo EP.

