Milano, la settimana della bellezza per tutti: il parrucchiere per i senzatetto è gratis

Parrucchiere gratis per i senzatetto. È l'iniziativa partita il 27 settembre e che durerà fino al 1° ottobre a Milano e ha trasformato la Casa del Volontariato di Progetto Arca (via Sammartini 106, zona Rovereto) in un parrucchiere temporary per gli ospiti delle strutture di accoglienza dell'associazione.

Sedute lavatesta, poltrone, specchi e tutti gli attrezzi e i prodotti del mestiere. L'obiettivo è quello di regalare tagli e tinte a un centinaio di persone senza dimora, già accolte da Arca. A lanciare l'iniziativa di questo particolare salone è servito il supporto di Professional By Fama, azienda bergamasca di prodotti professionali per capelli, che ha scelto di festeggiare così il suo 40° compleanno.

Al Salone sono all’opera 106 parrucchieri di Professional By Fama, i quali si prenderanno cura degli ospiti di Progetto Arca, facendo shampoo, taglio, colorazione a circa 20 persone al giorno. A fine trattamento, inoltre, i volontari dell'associazione accompagneranno le persone in uno spazio dove scegliere nuovi abiti e accessori.

«Prendersi cura di sé è fondamentale e lo è ancora di più quando si sta attraversando un momento di difficoltà - commenta il presidente della onlus, Alberto Sinigallia -. Siamo casse di risonanza: se percepiamo il bello, risuoneremo bellezza. E la bellezza accende il cambiamento».

La 'settimana della bellezza' gratuita accoglierà nuovamente anche Emilio, ex ospite di Progetto Arca e talentuoso parrucchiere dalla grandissima esperienza, la cui carriera era stato interrotta cinque anni fa per via di un problema di salute.

Dopo aver scoperto la storia di Emilio, Professional By Fama aveva deciso di invitarlo in azienda e offrirgli un’occasione professionale, contribuendo a sostenere la riapertura della sua attività in uno spazio gestito insieme a Progetto Arca. «Ci ha convinti la sua immensa passione e la voglia di rimettersi in gioco - spiega il Ceo Simone Cavalli -. Vorremmo aiutare Emilio a tornare a fare il lavoro che tanto ama».

