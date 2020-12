Milano, il villaggio delle Meraviglie trasloca dal Parco Montanelli al web. Dalla videochiamata con Babbo Natale allo show con la Regina di Ghiaccio

Babbo Natale quest'anno non può atterrare ai Giardini Montanelli ma non lascia soli i bimbi di Milano. Il Villaggio delle Meraviglie che si tiene in genere ai giardini di Porta Venezia quest'anno si svolgerà in versione digitale e da oggi fino al 6 gennaio sarà possibile, selezionando la data preferita, acquistare direttamente dal sito www.villaggiodellemeraviglie.com una videochiamata personalizzata, attraverso la piattaforma Zoom, della durata di dieci minuti con Babbo Natale - che ascolterà le richieste dei bambini con l’aiutante Elfa Pasticcina e i suoi amici elfi porteranno allegria attraverso dei micro show - oppure con la magnifica Regina delle Nevi che canterà, ballerà e svelerà i segreti del Regno di Ghiaccio.

«Quest’anno, in una condizione così particolare, lanciamo ufficialmente il nostro Natale su scala nazionale e, per i madrelingua anche internazionale. Nonostante tutto quello che è accaduto in questo dimenticabile 2020 vogliamo continuare a rendere il periodo delle feste come il più magico dell’anno, portandolo direttamente nelle case. Non potevamo lasciare “soli” migliaia di bambini e famiglie, che negli ultimi tredici anni hanno scaldato la magica atmosfera all’interno dei Giardini Indro Montanelli», ha spiegato Ambra Orfei, la direttrice artistica che - insieme a Scenikoevents di Gabriele Piemonti - ha voluto non far mancare il Villaggio a tutti gli amanti del Natale.

