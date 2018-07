Addio ai “gratta&sosta” acquistati dal tabaccaio e ai vecchi tagliandi emessi dai parchimetri. Entro fine mese partirà la rivoluzione digitale - in gergo si chiama smaterializzazione - del pagamento del parcheggio sulle strisce blu, voluta da Palazzo Marino e attuata da Atm: spariscono quindi i vari tagliandini da mettere sul cruscotto.



Per l’automobilista cambierà poco: dopo aver posteggiato dovrà trovare una colonnina e pagare per il tempo desiderato (in base alla tariffa oraria in vigore in quella zona della città) con le monetine, la carta di credito oppure il bancomat. Poi, dovrà digitare la targa dell’auto sulla tastiera integrata nel parcometro in modo che sia inserita istantaneamente dal cervellone Atm nella lista dei mezzi che sono autorizzati alla sosta. Il totem a questo punto rilascerà una ricevuta, che servirà da promemoria per l’utente, ma non stamperà più il ticket da collocare in bella mostra sul cruscotto. Dopo il debutto, giovedì scorso, del pagamento contactless in metropolitana (dove la Mastercard ha sfrattato il biglietto o l’abbonamento), arriva dunque la svolta per i posteggi.



I parchimetri, arrivati a quota 1700 dopo l’installazione degli ultimi 200 nelle periferie finora un po’ sprovviste, sono in fase di ammodernamento da alcune settimane in modo da adeguarli al nuovo metodo “no carta”: il software di tutte le macchinette nella Cerchia dei Bastioni è già stato aggiornato, ora si metterà mano a quelle distribuite a macchia di leopardo, ma in modo sempre più capillare, nei quartieri decentrati. Un giro di vite che faciliterà i controlli dei vigili in servizio per multare i furbetti: ai ghisa, infatti, basterà digitare sul palmare in dotazione la targa dell’autovettura per scoprire in un secondo se è in regola o meno con il pagamento e procedere all’eventuale contravvenzione. Entro fine luglio si parte dunque con la sosta “2.0” annunciata meno di un anno fa dal Comune e i vari pzzi di carta sul cruscotto diventeranno un ricordo: in autunno andranno in pensione anche i “gratta&sosta”, peraltro non amati dai milanesi, perché spesso sono introvabili in alcune aree della città ed è un guaio in caso di negozi chiusi.

