Topi nei sacchi di farina e piccioni sopra le impastatrici: il panificio degli orrori

Topi nei sacchi di farina e piccioni che 'volano' sopra le impastatrici. È quanto hanno rinvenuto i carabinieri della stazione di Milano Porta Sempione assieme al Nucleo Antisofisticazione e Sanità, unità cinofila e personale dell'Agenzia di Tutela della Salute di Milano, all'interno di un panificio di via Guerzoni, nel quale si produceva pane destinato a venditori di kebab.

Il panificio, adibito a laboratorio di produzione e luogo di vendita all'ingrosso, era gestito da una società riconducibile a un egiziano di 44 anni. All'interno del locale sono stati trovati vari piccioni, escrementi di ratti, pane ed impasto non correttamente immagazzinati. A seguito del controllo, il personale Nas ha quindi deferito in stato di libertà l'egiziano per il cattivo stato di conservazione degli alimenti immagazzinati e sequestrato 14 sacchi di crusca da 25 kg, 11 sacchi di farina da 25 kg, 17 sacchi di farina da 50 kg contenenti parassiti e 200 confezioni non correttamente etichettate di pane per un peso complessivo di 100 kg. Il personale Ats, dopo aver constatato le pessime condizioni sanitarie e strutturali dell'esercizio e l'elevato rischio igienico sulle preparazioni alimentari, ha inoltre disposto la sospensione immediata dell'attività di produzione, preparazione, deposito e vendita.

Lunedì 16 Dicembre 2019, 22:53

