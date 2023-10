Milano, visionario, europeo: il pittore El Greco debutta a Milano

«Un pittore visionario, che ha vinto la Storia perché lo spazio e il tempo dove opera sono quelli della mente». Con queste parole il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi introduce l’opera di Doménikos Theotokópoulos, noto come El Greco, a cui Palazzo Reale dedica una grande mostra, una delle poche realizzate in Italia. Fino all’11 febbraio saranno visibili 41 opere dell’artista, nato a Creta nel 1541 e vissuto per oltre trent’anni a Toledo, dopo avere lavorato con poca fortuna tra Venezia e Roma. «Artista europeo ante litteram – come lo definisce il direttore di Palazzo Reale Domenico Piraina –, che ha operato una sintesi tra mondo bizantino e mondo latino, passando dalle pale alle tele». E ancora Sgarbi: «Si tratta di un artista assoluto che parla oggi pur avendo dipinto nel XVI secolo. Non c’è la distanza che c’è tra Raffaello e noi, la sensazione è quella di vedere un contemporaneo.