Padre rapisce per la seconda volta la figlia: a novembre era stata riportata in Italia dalla Siria

Era da poco tornata in Italia grazie a una delicata operazione internazionale di Polizia ed era stata affidata alla mamma, dopo che. Ieri l'uomo, il siriano Maher Balle, l'hanuovamente, prelevandola da scuola all'insaputa della madre, Mariana Veintimilla, 53 anni, ecuadoriana, che si era separata da lui.La vicenda è raccontata dal 'Corriere della Sera' il quale spiega che ieri alle 13 Balle è andato nella scuola media in zona Porta Romana, a Milano , dove la figlia frequenta il primo anno, e l'ha prelevata senza che il personale dell'istituto, forse non informato, sollevasse obiezioni. Una testimone ha riferito di averlo, mentre il suo cellulare risulta spento. La madre, accompagnata dall'avvocato Angelo Musicco, ha denunciato ilal pm Cristian Barilli, titolare del fascicolo e ora l'uomo è ricercato.