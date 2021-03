Milano, padre e figlio pestano un trentenne: «Era uscito con la ex». Operato al cervello per lesioni al cranio

Lo hanno picchiato, padre e figlio, perché aveva trascorso una serata con la sua ex fidanzata. Un ragazzo di 30 anni è finito in ospedale al Niguarda a Milano perché pestato a sangue da un uomo di 45 anni e da suo figlio di 20, che sono stati fermati dalla polizia per tentato omicidio.

L'episodio risale alla notte tra il 21 e il 22 marzo ma è stato comunicato questa mattina in relazione alla convalida del fermo. Il ferito, colpito a mani nude, ha riportato lesioni alla teca cranica che hanno reso necessario un intervento d'urgenza al cervello all'ospedale Niguarda. Dopo due giorni in terapia intensiva, ieri si è svegliato ma resta in prognosi riservata.

