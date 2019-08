Ospita due turiste in "Couchsurfing" e le molesta

Due giovani turiste francesi hanno presentato una denuncia per violenza sessuale nei confronti di un uomo che in questi giorni le ha ospitate nel proprio appartamento a Milano dopo essere stato contattato attraverso la piattaforma “ CouchSurfing ” , che permette di offrire gratuitamente il proprio divano o un posto letto ai viaggiatori. Lo riferisce l'Ansa.



Le due straniere hanno raccontato alla polizia di aver dormito a casa dell'uomo (di cui non sono state fornite le generalità e neppure l'indirizzo) che ieri mattina, poi, le ha molestate nella camera dove dormivano. Secondo quanto descritto nella denuncia (l'episodio è stato anche segnalato in Procura), il padrone di casa avrebbe molestato, in particolare, una delle due giovani che è riuscita farlo desistere. Mercoled√¨ 21 Agosto 2019, 16:25

