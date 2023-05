Per chi ha sempre sognato di rispondere al celebre telefono giallo a casa di Joyce o di visitare il laboratorio russo del dottor Brenner, da domani apre a Milano il nuovo pop up ufficiale di Stranger Things , la fortunata serie tv Netflix ambientata tra la cittadina immaginaria di Hawkins, nell’Indiana, e il mondo del Sottosopra, l’oscura realtà parallela popolata da creature mostruose. Dopo il successo delle aperture di New York, Los Angeles, Parigi, Dallas, Chicago e Miami, tocca a Milano. Lo store sarà aperto per un periodo limitato in piazza Beccaria, a pochi passi da piazza Duomo, lo store dedicato alla distopica serie targata Netflix. Lo spazio su tre piani, immersivo e dai colori psichedelici, è il più grande di tutta Europa e ricostruisce alcune delle scenografie tra cui la casa di Will, dando l’occasione a tutti i fan di immergersi nelle atmosfere anni ’80 e provare le stesse emozioni dei protagonisti, come avvicinarsi a un Demogorgone, giocare ai videogiochi nel Palace Arcade e fare acquisti allo Starcourt Mall. Oltre a photo opportunity, esperienze interattive e indizi nascosti da scoprire, i visitatori possono acquistare una vasta gamma di merchandise con tanti prodotti personalizzabili, compresi maglie, cappellini, marsupi, una linea di makeup e alcuni peluche dei propri eroi preferiti.