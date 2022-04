Milano, operaio trovato morto in un capannone: sarebbe caduto da una scala

Un operaio è stato trovato morto all'interno di un capannone di un'azienda produttrice di utensili a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. All'arrivo dei soccorsi in via Daniele Manin 350, in seguito alla segnalazione, per l'uomo non c'era più nulla da fare. Il personale di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), intervenuto in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia di Stato, al lavoro per chiarire le cause della morte.

Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe un elettricista italiano, che si trovava nel capannone. A dare l'allarme sono stati alcuni operai che nel primo pomeriggio hanno trovato il corpo senza vita steso a terra. Sembra che l'elettricista sia caduto da una scala. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. Gli agenti della Polizia di Stato stanno aspettando gli accertamenti del medico legale per capire la ragione della caduta, se si è trattato di un infortunio sul lavoro oppure se l'uomo ha avuto un malore.

