Infortunio sul lavoro a Milano. Nel pomeriggio tre operai, di una ditta appaltatrice, sono rimasti schiacciati da un mezzo mentre si trovava nel deposito Fs in via privata Calvino. Uno dei tre sarebbe rimasto ferito in modo grave e trasportato al Niguarda, riferisce la polizia intervenuta sul luogo dell'incidente. © RIPRODUZIONE RISERVATA