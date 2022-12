Milano, un uomo ucciso in un bar a colpi di pistola: l'omicidio alle 7 del mattino

Omicidio e orrore stamattina a Milano, nel quartiere Corvetto in via Bessarione dove un uomo è stato ucciso nel bar Milano Caffetteria, alla periferia della città: sul posto è intervenuta la polizia. L'allarme è stato dato intorno alle 7.15. Al momento non è ancora stata ricostruita la dinamica del fatto di sangue. La vittima - in base a una prima ricostruzione - è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco, si ritiene una pistola.



La dinamica dell'accaduto è per ora frammentaria. Sul posto sono giunti rapidamente i soccorsi, ma quando il personale sanitario è arrivato l'uomo era già deceduto. Gli investigatori sono al lavoro per raccogliere testimonianze, capire con precisione cosa è accaduto e ricostruire il passato della vittima per comprendere come sia maturato l'omicidio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Dicembre 2022, 08:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA