Milano, oltre 700 batterie elettriche rubate a società di scooter sharing: arresti e perquisizioni per 12 italiani

Hanno rubato e riventuto più di 700 batterie elettriche di scooter a Milano. Adesso per 12 cittadini italiani di Milano sono scattati gli arresti e le perquisizioni. La polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, nell’ambito di un’attività investigativa svolta nei confronti di italiani pregiudicati, appartenenti a un'associazione per delinquere finalizzata al furto, alla ricettazione e al riciclaggio di pacchi batterie che alimentano i ciclomotori elettrici gestiti da una società di scooter sharing, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di dodici cittadini italiani.

Leggi anche > Milano, rider minacciato e derubato: bottino di 20 euro

Nel medesimo contesto operativo gli agenti della Squadra Mobile milanese, con l’ausilio dei Commissariati Greco Turro e Sempione, delle Squadre Mobili di Benevento, Foggia, Livorno, Rovigo e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, hanno eseguito perquisizioni personali e domiciliari nei confronti degli indagati e di altri soggetti a vario titolo coinvolti nei circa 700 furti delle batterie elettriche consumati tra il 2020 e il 2021, per un totale di 19 persone.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Marzo 2022, 11:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA