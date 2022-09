Milano, Villaggio Olimpico: i lavori allo Scalo Romana partono in inverno

di Paola Pastorini

Ruspe sul filo della partenza. Questa volta i lavori di scavo per il Villaggio Olimpico allo ex Scalo di Porta Romana stanno per iniziare davvero. In fondo a via Ripamonti sorgerà il villaggio per ospitare 1400 atleti ai Giochi invernali e alle Paralimpiadi 2026 di Milano-Cortina, edificio che poi si trasformerà in uno studentato.

Ieri il sopralluogo di una delegazione del consiglio comunale per capire lo stato dell’arte. «I lavori per la bonifica sono terminati nei tempi previsti. I lavori per la costruzione che dovevano cominciare a marzo potrebbero essere anticipati a fine 2020», ha dichiarato Alessandro Giungi, il presidente della commissione Olimpiadi. «In questo momento si stanno svolgendo le attività preparatorie di cantiere e tra qualche giorno il Comune dovrebbe approvare il progetto definitivo», ha aggiunto. Dal Fondo Porta Romana (promosso e gestito da Coima Sgr e sottoscritto da Covivio, Prada Holding e dal fondo Coima Esg City Impact) la rassicurazione che “ci siamo”. Ormai si è arrivati al giro di boa: tre anni fa l’assegnazione a Milano che vinse su Stoccolma. Fra tre anni la fine lavori, prevista per il 25 luglio 2025. Le Olimpiadi si terranno tra 6 e 22 febbraio 2026 tra Milano, la Lombardia e il Veneto. A marzo le Paralimpiadi. Il sindaco Giuseppe Sala è ottimista: I cantieri milanesi vanno bene, abbiamo vinto per fortuna un po’ di cause e ricorsi in tribunale e questo ci mette sereni. sta partendo un po’ tutto. Non credo ci siano grandi problemi». Il Villaggio Olimpico rappresenta il primo tassello del grande progetto di rigenerazione urbana dello Scalo di Porta Romana. Oltre allo studentato anche parco, orti, serre.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Settembre 2022, 06:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA