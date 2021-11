Odeon, meno cinema e più moda: arriva il maxi store del lusso

L’ultima diva ad averne attraversato il foyer è stata Lady Gaga, una manciata di giorni fa, all’anteprima del film Gucci. Il cinema Odeon di via Santa Redegonda, nel cuore di Milano, di fronte al Duomo e primo multisala cittadino, è pronto per il grande “salto”: meno sale di proiezione e maxi store del lusso di cinquemila metri quadrati. Apertura: 2024. Il restyling è stato disegnato da Progetto Cmr per il Fondo Aedison, gestito dalla proprietà Dea Capital Real Estate sgr. «Uno spazio innovativo, un hub esperienziale in cui al cinema The Space, ricollocato in più sale al piano interrato, si affiancherà la «nuova retail destination di Milano che rivoluzionerà l’assetto urbano del centro e sancirà la ripartenza del comparto», spiegano i progettisti. L’entertainment sarà amplificato con nuove funzioni: negozi, ristorazione, uffici. Sorto nel 1803 come teatro, è diventato centrale termoelettrica (1880), cinema (1929), fino a primo multisala nel 1986. Il progetto preserva i pregi architettonici: dal foyer con il pavimento in marmi policromi, allo scalone principale.

Mercoledì 17 Novembre 2021

