Milano, a scuola è occupazione continua: tocca al Cremona e al Boccioni

Non ha alcuna intenzione di fermarsi l’ondata di occupazioni che sta montando nelle scuole superiori: ieri, infatti, sono stati travolti dalla protesta studentesca anche il liceo artistico Boccioni e il liceo Cremona-Zappa, dove i ragazzi hanno incassato anche l’appoggio dei loro docenti. Occupazioni per tutta la settimana. E così sono nove le scuole occupate da metà gennaio: il primo è stato il liceo classico Manzoni e subito dopo il Severi Correnti, che hanno passato il testimone a Carducci, Vittorio Veneto, Beccaria, Parini e Bottoni, dove gli studenti hanno interrotto la protesta giovedì sera. E poi ieri, il blitz all’interno del Cremona: dalle finestre di viale Marche campeggia uno striscione con su scritto “Cremona occupato” e sono già iniziati gli incontri su temi di attualità come l’alternanza scuola lavoro e la questione nucleare. Nella stessa mattinata è stato occupato anche l’artistico Boccioni, dove il preside aveva già accordato una cogestione proprio per evitare la protesta più dura. Ma i ragazzi di via Arduino ieri, dopo l’assemblea, hanno comunque deciso di occupare avviando incontri di rassegna stampa, ambientalismo e cineforum. Dito puntato contro l’alternanza scuola-lavoro e lavoro precario, per una scuola più sicura e più inclusiva. Molti di loro hanno aderito al corteo di venerdì scorso e hanno il sostegno di parte dei docenti: «Questo movimento va rispettato e ascoltato nelle sue corde più profonde – spiegano alcuni professori del Cremona - evitando atteggiamenti snobistici, esorcizzanti, paternalistici o, peggio, repressivi. È un movimento che sta tentando di portare sul terreno della politica e del protagonismo collettivo un disagio profondo e diffuso». Le manifestazioni delle ultime settimane ne sono la prova. Sul movimento è intervenuto anche Mauro Zeni, presidente dell’Associazione nazionale dei presidi di Milano: «Comprendiamo che dopo due anni di pandemia i ragazzi desiderano esprimersi e farsi sentire. Ed è un’esigenza che va raccolta. Ma lo strumento dell’occupazione resta inevitabilmente uno strappo: all’interno della scuola il tessuto di relazioni è importante e per questo, nel lockdown, abbiamo faticosamente cercato di mantenerlo intatto. Suggerisco di lavorare per realizzare qualcosa insieme: ad aprile nel mio liceo, il Tenca, ci sarà una cogestione in cui tutte le componenti della scuola affronteranno i temi che i ragazzi decideranno di trattare. Il movimento va portato avanti all’interno della scuola, senza lasciare fuori qualcuno».

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Febbraio 2022, 06:00

