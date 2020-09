Milano, allarme nutrie nei parchi e sulle tombe, invasione nel Municipio 3

Il cimitero di Lambrate con tombe sporche di escrementi di nutrie. I giardini condominiali di via Monfalcone proibiti ai giochi dei bambini, perché invasi dai roditori. Quartieri a Est di Milano, da via Feltre a Rubattino, in ostaggio delle nutrie con i parchetti pubblici ormai evitati dalle famiglie con i figli, soprattutto se piccoli. Non bastavano i topi, i cui avvistamenti si sono susseguiti negli ultimi mesi, adesso ci sono anche loro, le nutrie.

A lanciare l’allarme nutrie (già sollevato a gran voce l’anno scorso) è il consigliere del Municipio 3, Marco Cagnolati, in quota Forza Italia: in un documento, inviato alla giunta, arricchito da un dossier fotografico, chiede «interventi immediati, applicando il Piano regionale di controllo nutrie, che prevede trappole diffuse per catturarle al fine di riportare alla normalità una situazione inaccettabile per Milano».

Nell’area metropolitana – stima la Coldiretti interprovinciale – le nutrie sono circa 45 mila, su un totale di oltre 700 mila in Lombardia. Le segnalazioni dei residenti di Zona 3 fioccano: da Cimiano a Crescenzago a via don Calabria, l’ondata sembra «fuori controllo», a causa anche del bosco del Parco Lambro. «E nonostante le richieste inviate al Comune nulla è cambiato, anzi il problema è degenerato – attacca Cagnolati, portavoce della lamentele e della rabbia degli abitanti - Chi si reca a pregare per i propri defunti al cimitero di Lambrate non può più farlo in serenità, vedendosi la tomba ricoperta di feci, oppure usata come tana da questi animali».

Dagli uffici di Palazzo Marino ribadiscono «che non sono pericolosi perché non attaccano l’uomo». Cagnolati replica che «però, oltre a rappresentare un problema igienico-sanitario, le nutrie in più occasioni si sono dimostrate aggressive, tentando di morsicare chi, inavvertitamente, si è avvicinato troppo alla loro tana».

Il caso nutrie, responsabili della devastazione delle coltivazioni lombarde, è esploso dopo la denuncia dei topi in piazza San Babila: i ratti spuntano intorno la fontana e si muovono in branco fra le persone che guardano le vetrine. Sono stati filmati da una passante che ha inviato il video, via Instagram, al sindaco Giuseppe Sala. Altro episodio alla materna di via Verga che non ha potuto riaprire, lunedì, per la presenza dei topi nelle classi. E se a fine agosto chi attraversava piazza Leonardo da Vinci si imbatteva nei roditori, il 5 luglio il capogruppo della Lega Alessandro Morelli, dopo aver postato un video sulla propria pagina Fb, invocava «la derattizzazione del parco in zona corso Garibaldi, molto frequentato dai bambini, perché assaltato dai sorci». Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Settembre 2020, 06:45

