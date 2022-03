Milano, la nuova Arena delle Olimpiadi 2026. Sala: «Lo spazio multifunzionale più all'avanguardia d'Italia»

Milano verso le Olimpiadi 2026. Tre anelli metallici flottanti e un impianto da 16 mila spettatori e 10 mila metri quadrati di spazi all’esterno per eventi all’aperto: sarà un'arena ellittica quella in programma nella metropoli lombarda, nel quartiere Santa Giulia. I lavori prenderanno il via nell'autunno 2022, per finire nel 2025. Il progetto, firmato dall'archistar londinese David Chipperfield, mira ad essere: «Lo spazio multifunzionale più ampio e all’avanguardia d’Italia» come ha sottolineato il sindaco, Giuseppe Sala, in conferenza stampa.

La nuova arena sorgerà all’estrema periferia Sud-Est di Milano, Rogoredo, ex distretto industriale Montecity. Ecco come sarà il palazzetto di Cts Eventing, società internazionale già presente da Colonia a Londra. L’arena di Milano, stadio per il torneo olimpico di hockey su ghiaccio, sarà pronta per l’autunno 2025: «Sarà lo spazio multifunzionale più ampio e all’avanguardia d’Italia».

Gli anelli sono collegati tra loro e uniti al pavimento da fasce di vetro leggere e trasparenti. All’interno, due livelli di sedute sopra il parterre e un livello premium con sale lounge e Sky box, oltre a spazi per la ristorazione e i servizi. All’esterno una piazza da 10.500 metri quadrati che per i Giochi ospiterà la pista d’allenamento degli atleti. Il parcheggio auto da 2.750 posti è sul perimetro Nord dell’impianto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Marzo 2022, 19:29

