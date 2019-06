Milano, nubifragio sulla citta: pioggia e grandine

Un violento nubifragio si è abbattuto, intorno alle 9, sulla città di Milano e sull'hinterland metropolitano. A tratti, oltre alla pioggia battente, ha anche grandinato. Al momento non si hanno notizie di particolari incidenti o problemi, oltre naturalmente a quelli di chi si trova per strada, a piedi, e che cerca riparo dentro androni e sotto balconate, e di chi, in macchina, per prudenza, si è fermato attendendo che spiovesse un pò per la mancanza di visibilità. Tombini e cantine si sono allagate e molte sono state le chiamate ai Vigili del fuoco e alla Polizia Locale.



Un'autovettura, alle porte di Milano, è rimasta intrappolata all'interno di un sottopasso e la conducente si è salvata scappando fuori prima di finire sommersa. È accaduto intorno alle 9, quando un violento nubifragio si è abbattuto sulla città e sull'hinterland metropolitano.

A Baranzate, in una via non distante dal carcere di Bollate, l'auto ha imboccato un sottopasso in via Belgiosioso ma è

rimasta bloccata. La donna, dopo essere uscita dall'abitacolo di fronte alla macchina che non poteva avanzare e all'acqua che saliva, ha chiamato lei stessa i vigili del fuoco. Il 118 ha riferito che non risultano al momento altre richieste di soccorso dovute al maltempo. Sabato 22 Giugno 2019, 09:42

