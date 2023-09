Scuola, i nubifragi di Milano presentano il conto al Comune: 13 milioni di danni

di Simona Romanò

«Tutte le scuole del Comune danneggiate dai nubifragi estivi sono aperte o apriranno per la prima campanella ufficiale, tranne quella dell’infanzia di via Solaroli, nel Municipio 5». Lo ha assicurato la vicesindaca e assessora all’Educazione, Anna Scavuzzo. È stata una corsa contro il tempo per mettere in sicurezza gli stabili e riparare gli ingenti danni - da 13 milioni 566mila 400 euro (stima ancora parziale) - che la tempesta del 25 luglio, sconquassando Milano, ha provocato a 316 scuole comunali (dagli asili alle medie); e altri 111 interventi sono stati necessari dopo il temporale torrenziale del 27 agosto, di minore intensità, ma devastante, perché è andato a compromettere le situazioni già difficili.

SCUOLE DANNEGGIATE Tetti scoperchiati, alberi nei cortili, recinzioni e cancellate distrutte, finestre rotte, tegole sollevate, allagamenti. In tutto, 522 segnalazioni ricevute (377 di tipo edile e 145 riguardanti il verde), in tutti i 9 Municipi. Si è staccato il controsoffitto nella materna di via Milesi, Municipio 4, per esempio. E ancora: si è sollevato il tetto di lamiera nella primaria Thomas Mann, nel Municipio 3. I più colpiti il Municipio 6 e 7, con rispettivamente 45 e 47 edifici danneggiati e 46 nel Municipio 8.

TEMPI CERTI «Da subito avevamo chiare priorità e date: 1° settembre per il rientro del personale, 5 settembre per la riapertura delle attività nelle scuole dell’infanzia, 12 settembre per il tradizionale avvio delle lezioni», ha chiarito Scavuzzo.

VIA SOLAROLO KO Qui, una grossa pianta ha sfracellato il tetto, danneggiando anche le aule, e non c’è stata possibilità di riapertura. «Stiamo ancora indagando i danni», ha spiegato la vicesindaco. Per non fare perdere ai 50 bimbi neppure un giorno di scuola, «saranno temporaneamente ospitati nella scuola di via Antonini». Se il cronoprogramma sarà rispettato e non ci saranno nuove emergenze, il Comune conta di «ripristinare una parte di via Solaroli in autunno».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Settembre 2023, 06:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA