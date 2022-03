Milano, notre Dame de Paris fa venti e riparte dal cast originale

Gran ritorno per Notre Dame de Paris, l’opera pop kolossal firmata da Riccardo Cocciante che celebra i venti anni e si “regala” il cast originale. Da oggi per un mese sarà al Teatro degli Arcimboldi per poi partire in tour in tutta Italia. Lola Ponce indossa ancora i panni di Esmeralda e insieme a lei ci sono Giò Di Tonno – Quasimodo, Vittorio Matteucci – Frollo, Leonardo Di Minno – Clopin, Matteo Setti – Gringoire, Graziano Galatone – Febo, Tania Tuccinardi – Fiordaliso. L’opera è ispirata al romanzo di Victor Hugo e ha superato le 1300 repliche in Italia e le 5000 in tutto il mondo.

Dal 3 marzo al 3 aprile. Teatro Arcimboldi. Viale dell’Innovazione 20. Orari diversi. Biglietti 78,50/22 euro

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Marzo 2022, 06:25

