Non le danno il Green pass e Simona fa lo sciopero della fame: «Rischio il posto di lavoro»

Ha avuto il covid e ha fatto l'unica dose di vaccino richiesta a chi ha contratto il virus, ma un errore sui certificati le impedisce di avere il Green pass. Simona Forni, mezzosoprano del coro della Fenice, rischia di perdere il posto di lavoro e decide di fare lo sciopero della fame.

La mezzosoprano del teatro veneziano, da ieri ha iniziato uno sciopero della fame e un presidio di protesta davanti al centro vaccinale all'ospedale di Sesto San Giovanni. «Sono vittima di un errore burocratico, rischio il lavoro e da domani sarò a casa in permesso non retribuito». Il gesto di protesta di Simona è unico, ma non è la sola ad essere in una situazione del genere.

Secondo quanto racconta il Giorno, sarebbero centinaia in Lombardia i vaccinati che, per intoppi o errori, non hanno ancora ottenuto il rilascio della certificazione. Simona Forni ha contratto il covid nel dicembre del 2020 e il 10 maggio ha fatto la dose di vaccino Pfizer.

«Mi aspettavo che, nel giro di pochi giorni, mi arrivasse il Green pass e invece no. La certificazione mi è indispensabile per lavoro: mi sposto a Venezia, usando treni ad alta velocità. Ma niente ancora non mi è arrivato. Ho telefonato e scritto ovunque e a chiunque e dopo settimane è saltato fuori che nella certificazione che mi riguardava, inoltrata da Regione al ministero della Salute, non risulta la dicitura 'covid più unica dose'. Risulta che sono in attesa della seconda dose, il che non mi dà diritto al Green pass. Se qualcuno non provvede, non avrò mai il Green pass».

Così la mezzosoprano in una lettera. «Dal 1 settembre non potrò più recarmi al lavoro. Ho deciso per lo sciopero della fame. E non mi muoverò dall’hub vaccinale finchè il problema non sarà risolto". E prosegue: «Una seconda dose? Ma perchè? L’errore non è stato mio, e non sono io che devo risolverlo».

