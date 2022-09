Sofia e Leonardo sono i nomi più amati dai milanesi

di Simona Romanò

Sofia se femmina. Leonardo se maschio. Sono i nomi preferiti dai genitori milanesi per i figli nati nei primi tre mesi del 2022, quando a Milano si è vista il lento ritorno alla normalità dopo l’emergenza Covid. Ma, per colpa della delicata situazione economica, le culle sono sempre più vuote: solo 2.261 i neonati del primo trimestre dell’anno. Sono stati persi più di cento nuovi nati rispetto allo stesso periodo del 2021 quando i fiocchi rosa o azzurri sono stati 2.362.

PODIO NOMI Le mamme e i papà sono andati sul tradizionale per quanto riguarda i nomi dei bebè. È quanto emerge dalla classifica dei nominativi più quotati estrapolata dal Comune. Su cento piccoli nati da gennaio il nome preferito per i maschietti è Leonardo, seguito da Tommaso e da Edoardo. Per le bambine, invece, i genitori hanno scelto Sofia in assoluto, Beatrice e Ginevra al terzo. Una classifica non molto diversa rispetto a quella del 2021 quando il nominativo preferito era sempre Leonardo (4,51%), probabilmente per effetto dei 500 anni dalla morte del genio Leonardo Da Vinci, che è stata celebrata, nel 2019, in tutta Italia, con eventi spettacolari; a seguire, Tommaso (3,47%) e Edoardo (2,94%). Per le femmine Sofia (2,95%) era medaglia d’oro anche l’anno scorso, quindi, Beatrice (2,18%) e poi Giulia (2,08%).

BABY VIP Alessandro, che è sempre piaciuto, in memoria dell’autore dei Promessi Sposi, perde terreno. Così come Francesco, quale omaggio a Papa Bergoglio. E cala l’appeal per i nomi dei baby vip, come Santiago e Luna Marì, i figli della showgirl Belen.

CULLE VUOTE «Oltre cento neonati in meno da gennaio a marzo rispetto allo stesso periodo del 2021», è l’allarme demografico lanciato da Palazzo Marino. Il calo, pur calcolato su dati non consolidati, è più evidente nel confronto con il 2020 (2.662 nascite tra gennaio e marzo, contro le 2.261 del 2022) e con l’ultimo anno pre-Covid (2.556 bebè).

HU VS ROSSI Per i cognomi presenti in città, nella comunità straniera la fa da padrone quello cinese Hu, seguito da Mohamed e Chen. E nei primi sei mesi del 2022 si conferma il trend del 2020 e 2021: Hu supera con 4.760 residenti i 4.011 Rossi. E ancora: distinguendo fra cognomi femminili e maschili, le signore Rossi sono di più (2.118) delle Colombo (1.807) e delle Ferrari (1.692), mentre i signori Mohamed (2.356) più dei Rossi (1.893), degli Ahmed (1.601) e dei Colombo (1.551)

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Settembre 2022, 06:45