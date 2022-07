Milano, "metti una sera a Niguarda": musica e teatro a ingresso gratuito

di Ferruccio Gattuso

Se “Milano è viva”, come racconta il progetto del Comune sulle energie creative e culturali delle periferie, senza dubbio lo è Niguarda. Nel quartiere a nord, di antica storia, il Teatro della Cooperativa insieme ad associazioni come OrtoComuneNiguarda, Ortaja, Impresa Turati, Artis, QuintAssenza e Cam Ciriè, raccoglie la sfida e produce un cartellone di musica, teatro, incontro e laboratori dal 19 luglio fino all’1° ottobre. Metti una sera d’estate… a Niguarda abbina una serie di appuntamenti a ingresso gratuito a cinque luoghi da scoprire: tre spettacoli, una visita guidata, un incontro, una lettura teatrale, tre laboratori, un concerto jazz aperti a tutta la comunità. Il via martedì 19 luglio (ore 18) con la visita guidata ai giardini all’italiana in Villa Clerici, gioiello architettonico della zona. Alle ore 19, sempre in Villa, va in scena Falcone, Borsellino e le teste di minchia (30 anni dopo), spettacolo stand-up antimafioso di e con Giulio Cavalli, a ricordo dei trent’anni dalla strage di Capaci e di via D’Amelio: «La ricetta - spiega il protagonista e autore - è quella di realizzare uno spettacolo che fa della risata un’azione di antiracket culturale». Il 26 luglio nel Giardino dell’Ortaja (ore 17) Storie surreali e inquietanti animali è la lettura teatrale di Riccardo Colombini che precede un divertente laboratorio per bambini, nel quale si disegneranno in una grande tela gli animali protagonisti della storia. Alle ore 19 Claudio Batta col monologo Agrodolce affronta con ironia e intelligenza i temi di alimentazione e spreco. Terzo appuntamento della rassegna l’8 settembre al CamCiriè (ore 14) con il laboratorio musicale di avviamento al ritmo a cura di Mylvis Lopez Homen, mentre il 22 settembre all’OrtoComuneNiguarda (ore 17) è in cartellone Ortaggi in scena con Alice Vercesi e Marzia Wilma Riva, una caccia al tesoro che si trasforma in un laboratorio teatralizzato di cucina per bambini. A seguire, per i più grandi, il concerto jazz di Backyard Trio (foto). Chiusura l’1° ottobre al Parco Didattico dell’Impresa Turati con i burattini Arlecchino e Brighella e il Sultano Alì Cacà a cura del Teatro della Cooperativa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Luglio 2022, 07:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA