Milano, i ragazzi del Cpm Music Institute di Milano "reinventano" il jingle "Le stelle sono tante milioni di milioni" e vincono

Chi sa "reinventare" il jingle dei salumi Negroni "Le stelle sono tante..."? La stella se la sono appuntata al petto i ragazzi del quartetto del CPM Music Institute di Milano (Davide Mettifogo - Mario Vernetti - Marco Pezzali - Gaetano Dino Chirico).

Sono stati loro a vincere la terza edizione del progetto, quest’anno a tema musica. La premiazione si è svolta nei giorni scorsi con i giurati Enrico Melozzi, Gino Castaldo e Albe.

«Un’armonizzazione virtuosa del coro e un originale utilizzo di voci adulte con quelle dei bambini che in un istante hanno il potere di condurci in un passato pieno di ricordi ma anche in un presente ricco di dolcezza». È questa la reinterpretazione del celebre jingle “Le stelle sono tante, milioni di milioni…”, che ha conquistato la “giuria popolare” ed è quindi vincitrice della terza edizione dell’Accademia della Stella di Negroni, il progetto nato in occasione dei 90 anni di Negronetto per scoprire, sostenere e illuminare i giovani negli ambiti che rappresentano le eccellenze creative del made in Italy. A idearla, quattro studenti del CPM Music Institute di Milano - Davide Mettifogo, Mario Vernetti, Marco Pezzali e Gaetano Dino Chirico - che si sono aggiudicati una borsa di studio da investire in formazione. “

Sono stati il direttore di orchestra Enrico Melozzi, il giornalista e critico musicale Gino Castaldo e il giovane cantante Albe i giurati scelti da Negroni per selezionare i 7 finalisti su 75 candidature proposte da oltre 100 studenti provenienti da tre importanti istituti musicali italiani (CPM Music Institute di Milano; Saint Louis College of Music di Roma e NAM - Nuova Audio Musicmedia di Milano).

“Le stelle sono tante, milioni di milioni, la Stella di Negroni vuol dire qualità”. Il jingle nato negli anni Sessanta, ha fatto breccia nei cuori degli italiani. Dagli spot radiofonici alle interpretazioni di grandi artisti del panorama artistico italiano (Enrico Ruggeri, Mario Biondi, Noemi e Tiromancino), passando per Carosello, il motivetto conosce una popolarità senza fine, entrando di diritto nel novero dei jingle più amati d’Italia, ma anche tra più longevi (è andato in onda solo negli ultimi 20 anni per oltre 47mila minuti).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2023, 20:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA