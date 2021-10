Milano, il nuovo negozio di giocattoli Fao Schwarz mette tutti in coda

Si sono messi in coda fin dal primo mattino. Tutti in fila davanti al negozio Fao Schwarz che oggi ha aperto i battenti. Ad attenderli i duemila giocattoli su tre piani in via Orefici 15 angolo piazza Cordusio.

Sono circa una trentina le persone che lavorano da Schwarz, primo store nella Europa continentale, dove al piano terra ad accogliere i clienti c'è la Clock Tower. I giocattoli saranno personalizzabili, ci saranno show di magia e non mancherà il favoloso mondo di Harry Potter insieme ai peluche, alle Barbie, ai giochi di elettronica di ultima generazione e ai grandi classici di sempre.

L'obiettivo per Amedeo Giustini ad di Prénatal Retail Group, partner californiano ThreeSixty Group, proprietario del marchio Fao Schwarz, è diventare «il primo specialista retailer multi categoria in Europa».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Ottobre 2021, 15:21

